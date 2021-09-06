"Все рассыпалось": Трутнев раскритиковал своих преемников на посту главы Минприроды

Вице-премьер, полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев раскритиковал своих преемников на посту главы Минприроды. Это кресло Трутнев занимал в нулевых, потом его занял Сергей Донской, затем – Дмитрий Кобылкин и, наконец, совсем недавно его сменил Александр Козлов, к которому у Трутнева пока претензий нет.

Недовольство вице-премьера вызвали выводы, озвученные на Восточном экономическом форуме главой компании "Полюс" Павлом Грачевым: разведка в России восполняет только 30% добытых полезных ископаемых.

"Я когда был министром природных ресурсов – я подготовил программу с обоснованием того, что в России воспроизводство минеральных ресурсов должно быть расширено. Государство должно вводить в эксплуатацию больше ресурсов, чем добывается. Почему за этот период (после ухода Трутнева с поста министра – прим. ред.) это звено рассыпалось – я не знаю, но это неправильно. Мы не можем проедать запасы, которые создали предыдущие поколения. Это какая-то иждивенческая позиция. У нас очень много ресурсов, возможностей", - сказал вице-премьер журналистам.