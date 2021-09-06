Алексей Текслер предложил провести в Челябинской области сборы олимпийской команды по ски-кроссу

Губернатор Алексей Текслер на встрече с президентом Федерации фристайла России Алексеем Курашовым предложил провести сборы олимпийской команды в Челябинской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Алексей Курашов отметил, что строительство на территории горнолыжного комплекса "Солнечная долина" трассы, максимально приближенной к дизайну олимпийской в Пекине, сильно помогло бы на заключительном этапе подготовки команды по ски-кроссу.

Участники встречи обсудили возможное проведение первенства мира среди юниоров по фристайлу и сноуборду в 2023 году в Челябинской области. Также международная Федерация по фристайлу поддерживает проведение в регионе этапов Кубка мира в ближайшие годы.