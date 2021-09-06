Власти Перми решили досрочно начать отопительный сезон

Власти Перми решили не дожидаться, когда температура опустится до восьми градусов тепла и дать старт отопительному сезону уже с завтрашнего дня. Об этом в своем Instagram сообщил глава Перми Алексей Демкин, передает корреспондент Накануне.RU.

"Начало сентября в этом году выдалось холодным и дождливым. При такой погоде в помещениях достаточно быстро становится прохладно и влажно. Дожидаться нормативной пятидневки с температурой ниже +8, чтобы начинать отопительный сезон, не будем", - сообщил он.

По словам Демкина, с 7 сентября отопление будет подано в детские сады, школы и больницы. Подача тепла в жилые дома начнется в ближайшее время. Ориентировочные сроки - две-три недели.