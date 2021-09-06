06 Сентября 2021
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Общество За рубежом
прививка от кори, корь, вакцинация, врач, игла, шприц (2016) | Фото: Puzkarapuz.ru

"Теперь это наша жизнь". В Израиле призвали готовиться к четвертой дозе вакцин от ковида

В Израиле в самом разгаре вакцинация третьей дозой вакцин от ковида, а координатор по борьбе с коронавирусом профессор Салман Зарка призвал готовиться к четвертой дозе.
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"Общественность верит в систему здравоохранения. Теперь это наша жизнь", - сказал он в интервью "Кан решет бет".

Правительство Израиля ведет переговоры о закупке дополнительных доз вакцин. Речь идет о миллионах доз на сумму в несколько миллиардов шекелей (три шекеля равны одному доллару).

В почти поголовно вакцинированном Израиле (привиты около 85% взрослых) летом начался огромный рост ковида, хотя в стране использовалась вакцина Pfizer, которая считается одной из самых лучших. Заболеваемость выросла более чем в 500 раз, смертность, всегда отстающая от заболеваемости, - в десятки раз. Сегодня по отношению к численности населения заболеваемость в Израиле в 8 раз превышает российскую, смертность - более половины российской. Это оперативные данные, более точно судить о влиянии вакцинации точнее по общей смертности за год, тем более что вакцинация началась как раз с начала года.

Интересно, что израильские ученые доказали, что иммунитет у переболевших ковидом минимум в 6 раз сильнее, чем у вакцинированных. Но власти навязывают именно вакцинацию.

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Теги: Израиль, вакцинация, коронавирус



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