"Теперь это наша жизнь". В Израиле призвали готовиться к четвертой дозе вакцин от ковида

В Израиле в самом разгаре вакцинация третьей дозой вакцин от ковида, а координатор по борьбе с коронавирусом профессор Салман Зарка призвал готовиться к четвертой дозе.

"Общественность верит в систему здравоохранения. Теперь это наша жизнь", - сказал он в интервью "Кан решет бет".

Правительство Израиля ведет переговоры о закупке дополнительных доз вакцин. Речь идет о миллионах доз на сумму в несколько миллиардов шекелей (три шекеля равны одному доллару).

В почти поголовно вакцинированном Израиле (привиты около 85% взрослых) летом начался огромный рост ковида, хотя в стране использовалась вакцина Pfizer, которая считается одной из самых лучших. Заболеваемость выросла более чем в 500 раз, смертность, всегда отстающая от заболеваемости, - в десятки раз. Сегодня по отношению к численности населения заболеваемость в Израиле в 8 раз превышает российскую, смертность - более половины российской. Это оперативные данные, более точно судить о влиянии вакцинации точнее по общей смертности за год, тем более что вакцинация началась как раз с начала года.

Интересно, что израильские ученые доказали, что иммунитет у переболевших ковидом минимум в 6 раз сильнее, чем у вакцинированных. Но власти навязывают именно вакцинацию.