Эскизы дальневосточного города Спутник уже существуют - Минвостокразвития

Строительство города-спутника Владивостока, который должен превратить его в агломерацию-миллионник, может вызвать споры в правительстве. Пока единого взгляда на то, каким должен быть город, нет.

Из известного: город попадет в программу дальневосточной реновации и в нем будет применяться программа "Дальневосточный квартал. По словам главы Минвостокразвития Алексея Чекункова, работа по планированию города Спутник велись с начала года, и "кое-какие эскизы города уже существуют".

"Владивосток – это главный европейский город в Азии, азиатские решения должны использоваться в проектировании расширения агломерации. Несколько лет назад за большие деньги был реализован проект японской компании для реновации самого Владивостока. Неправильно такие проекты в ящик запирать. Должен быть справедливый международный конкурс проекта города-спутника. Мнение всех жителей Приморья будет учитываться", - заявил Чекунков журналистам, отвечая на вопрос о том, будут ли к проектированию привлекаться иностранные архитектурные бюро.

Иной взгляд у куратора региона – вице-премьера, полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева. "Надо ли привлекать к участию иностранные компании? Не знаю, может быть и надо, может быть и нет. У меня нет ответа на этот вопрос. Иногда наши коллеги находят очень красивые, точные пространственные решения. Есть в мире много красивых городов. Но мы здесь что хотим построить? У нас вызовы другие, площадка другая. Многие были в Сингапуре и Гонконге – там маленькие пространства, где надо создать комфортные условия. Эти города живут уже в нескольких слоях, но у нас история другая. У нас огромное пространство, где можно не по этажам город построить, а сделать его большим, но подумать о транспортной доступности. Должно быть международное общение в сфере строительства городов. Но мне кажется, что реновация – это могучий шанс для развития собственной архитектурной школы. Что-то в этой отрасли буксует. Я считаю, что максимальное количество работы, связанной с реновацией, должно остаться российским. И не только потому, что деньги останутся в России. Мы не набегаемся за каждым проектом к соседям. Специалисты есть, надо создать им нормальные условия работы", - прокомментировал вице-премьер проект.