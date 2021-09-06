В Подмосковье после драки мигрантов в полицию доставлены 15 человек

15 иностранных граждан доставлены в отделение полиции после конфликта в подмосковном поселке Усово-тупик.

Инцидент произошел возле одного из домов на Рублево-Успенском шоссе, сообщили в ГУМВД России по Московской области.

В отношении двоих человек составлены административные протоколы по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда либо режима пребывания (проживания) в РФ).

Массовые драки с участием иностранных мигрантов стали происходить в России все чаще. В МВД заявили, что нарушителям грозит пожизненный запрет на въезд в Россию.

В Кремле не рассматривают конфликты мигрантов как важную проблему, сообщил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.