Образование тоже? Через год все массовые госуслуги должны оказываться дистанционно - Минцифры

К концу следующего года все массовые госуслуги должны предоставляться без необходимости очного обращения в органы власти, то есть дистанционно. Об этом заявил сегодня глава Минцифры Максут Шадаев на оперативном совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами, сообщается на сайте Правительства.

Шадаев сказал, что нужно еще больше ускорить цифровизацию России. В здравоохранении в самое ближайшее время пользователи портала госуслуг в личном кабинете должны получить доступ ко всей медицинской карте.

В сфере образования, которое по факту тоже является услугой, хотя власти и понимают губительность этого, в этом году завершается большой проект по обеспечению школ скоростным доступом к интернету. В ближайшее время особое внимание будет уделено покрытию школ сетям Wi-Fi в школах, чтобы вместо обучения можно было "демонстрировать электронный образовательный контент". К 2024 году планируется обеспечить всех учителей цифровыми планшетами с доступом к электронным журналам и этому контенту. Про дистанционность образования Шадаев умолчал, но такая опасность является вполне вероятной. Тем более что в мае он признал: денег на школы нет, поэтому и внедряется цифровизация.

Также планируется отказаться от бумажных документов в бизнесе, отцифровать услуги в сфере безопасности, жилищно-коммунального хозяйства. Все это якобы придаст импульс стагнирующей экономике. Однако из заявлений властей, несмотря на обещания эффективности, можно сделать вывод, что целью цифровизации является сама цифровизация.

Историк Андрей Фурсов считает, что цифровизация размывает государство и облегчает управление России из-за рубежа.