Суд отменил приговор экс-начальнику управления капстроительства Челябинска

Челябинский областной суд отменил приговор в отношении экс-начальника управления капстроительства Челябинска Евгения Пашкова.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, приговор отменен в связи с существенными нарушениями норм уголовно-процессуального закона. Дело направлено на новое разбирательство в суд первой инстанции в ином составе.

Напомним, 21 апреля Центральный районный суд приговорил Евгения Пашкова к 8 годам в колонии строгого режима с запретом занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на срок 5 лет. Пашков был признан виновным в получении взятки в размере 1,3 млн рублей.

По версии следствия, Пашков, в группе с бывшим главой Челябинска Евгением Тефтелевем в 2015-2019 гг. получил взятку частями в размере 2,5 млн руб. от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов, связанных со строительством объектов недвижимости на территории Челябинска.

Приговор обжаловала сторона защиты и прокуратура области. В ведомстве считают приговор чрезмерно мягким, а назначенное наказание несправедливым.

Напомним, 28 октября 2020 г. Центральный районный суд приговорил экс-главу Челябинска Евгения Тефтелева к 3 годам в колонии строгого режима со штрафом в размере 37,5 млн руб. за получение взятки в особо крупном размере. Экс-градоначальник уже выплатил штраф.