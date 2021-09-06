06 Сентября 2021
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пожарная машина (2018) | Фото:Накануне.RU

В Советском эвакуировали школу

Сегодня днем в Советском эвакуировали школу №2 в микрорайоне "Хвойный". Как сообщили Накануне.RU, в пресс-службе ГУ МЧС региона, в 12.58 в школе сработала пожарная сигнализация.

"До прибытия первых пожарных подразделений, самостоятельно эвакуировались 349 человек. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара от подразделений МЧС России привлекались 22 человека личного состава и шесть единиц техники", - говорится в сообщении.

После того, как МЧСники убедились, что жизни и здоровью людей ничего не угрожало, пожарные вернулись в пункт дислокации.

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Теги: школа, эвакуация, пожарные, сигнализация



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