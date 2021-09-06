06 Сентября 2021
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Общество Тюменская область
тюмень аэропорт рощино (2017) | Фото: Накануне.ru

В развитие тюменского аэропорта "Рощино" вложат 8 миллиардов

Пассажиропоток в тюменском аэропорту "Рощино" превысил допандемийный уровень. Об этом сообщил генеральный директор компании "Новапорт Холдинг" Сергей Рудаков в ходе рабочей встречи с губернатором Тюменской области Александром Моором. Также озвучена общая сумма инвестиций, которые до 2025 г. будут вложены в развитие аэрогавани, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Тюменской области.

"По итогам 2021 г. прогнозируемый рост пассажиропотока составит 7% к уровню 2019 г. Совокупный среднегодовой темп роста за период с 2018 по 2021 г. – на уровне 3,3%. По нашим прогнозам, в 2022 г. пассажиропоток превысит 2,2 млн пассажиров. Рост к показателям 2021 г. составит 3% за счёт восстановления международного авиасообщения до уровня допандемийного 2019 г.", – рассказал Сергей Рудаков.

Полёты из "Рощино" выполняются по 48 направлениям, из них 11 – международные. За восемь месяцев 2021 г. регулярные рейсы из тюменской воздушной гавани осуществляют 24 авиакомпании. Наибольшую долю в общей структуре пассажиропотока занимает московское направление – 34%. На второй позиции – Сочи (8%), на третьей – Санкт-Петербург (7%). На долю Нового Уренгоя и Салехарда приходится по 6%.

Авиакомпания Ямал самолёты Рощино Тюмень(2019)|Фото: Накануне.RU

Стабильный рост пассажиропотока диктует необходимость дальнейшего развития аэропорта Рощино. Общий объём инвестиций компании "Новапорт Холдинг" в реконструкцию аэровокзального комплекса составит почти 8 млрд руб., работы планируется завершить в конце 2025 г. В конце сентября 2021 г. в аэропорту будет введен в эксплуатацию современный цех бортового питания.

"Воплощение в жизнь масштабных планов развития тюменского аэропорта станет логичным продолжением нашей традиционной политики, направленной на повышение инвестиционной и туристической привлекательности Тюменской области, создание комфортных условий для тюменцев и гостей региона", – отметил, подводя итоги встречи, Александр Моор.

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Теги: Рощино, аэропорт, Тюмень, Александр Моор, Сергей Рудаков



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