Если у человека будущее будет связано с лесом, он будет его охранять от пожаров - Трутнев

06 Сентября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Да будут вам города-миллионники!

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Дальневосточный ФО В России
лесной пожар (2011) | Фото: Накануне.ru

Если у человека будущее будет связано с лесом, он будет его охранять от пожаров - Трутнев

Увеличение количества лесопользователей поможет сократить число лесных пожаров, считает вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

"Дело не в повышении ответственности. Нужно просто, чтобы хозяин леса появился. Если у человека его экономика, его будущее будет связано с лесом, он будет лес охранять. Проблема в необходимости строительства дополнительных мощностей перерабатывающих – раз, второе – лесные дороги. Это старая, простая история. Надо найти на них деньги и потихонечку двигать", - сказал Трутнев журналистам.

Он также полагает, что ряд ключевых, но плохо развивающихся отраслей нуждается в преференциальных мерах по примеру режима, который сейчас вводится на Курильских островах. "Должны быть другие преференциальные меры в отрасли лесной, в туризме, в лесозаготовке. Я считаю, что надо делать шаг вперед как на Курилах. Надо создавать отдельную систему преференций для отраслей, которые в рамках общих правил не развиваются. У нас преференции получают по результатам соглашений о резидентства. В таких приоритетных отраслях, где наблюдается отставание, можно сделать заявительный принцип. Можно сделать так, чтобы любое строительное предприятие, открывающееся на Дальнем Востоке, становилось сразу резидентом", - отметил вице-премьер.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: лес, лесные пожары, юрий трутнев



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети