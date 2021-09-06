Если у человека будущее будет связано с лесом, он будет его охранять от пожаров - Трутнев

Увеличение количества лесопользователей поможет сократить число лесных пожаров, считает вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

"Дело не в повышении ответственности. Нужно просто, чтобы хозяин леса появился. Если у человека его экономика, его будущее будет связано с лесом, он будет лес охранять. Проблема в необходимости строительства дополнительных мощностей перерабатывающих – раз, второе – лесные дороги. Это старая, простая история. Надо найти на них деньги и потихонечку двигать", - сказал Трутнев журналистам.

Он также полагает, что ряд ключевых, но плохо развивающихся отраслей нуждается в преференциальных мерах по примеру режима, который сейчас вводится на Курильских островах. "Должны быть другие преференциальные меры в отрасли лесной, в туризме, в лесозаготовке. Я считаю, что надо делать шаг вперед как на Курилах. Надо создавать отдельную систему преференций для отраслей, которые в рамках общих правил не развиваются. У нас преференции получают по результатам соглашений о резидентства. В таких приоритетных отраслях, где наблюдается отставание, можно сделать заявительный принцип. Можно сделать так, чтобы любое строительное предприятие, открывающееся на Дальнем Востоке, становилось сразу резидентом", - отметил вице-премьер.