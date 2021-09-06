"Северный поток-2" заработает через несколько дней, - Лавров

Газопровод "Северный поток — 2" заработает через несколько дней, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Он достроен будет через несколько дней, работать начнет", - цитирует министра "Интерфакс".

Напомним, ранее сообщалось, что "Газпром" ожидает ввод первой нитки газопровода в эксплуатацию не позже середины октября. В текущем году по газопроводу может быть поставлено 5,6 миллиарда кубометров газа.

В конце июня австрийский партнер "Газпрома" – компания OMV – выражала надежду на то, что СП-2 будет достроен до конца августа, первый коммерческий газ пойдет по нему уже в этом году.