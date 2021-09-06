Мегионские нефтяники впервые провели учения на Оби

06 Сентября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Да будут вам города-миллионники!

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
учения, отработка действий при разливе нефти, Славнефть-Мегионнефтегаз (2021) | Фото: Славнефть-Мегионнефтегаз

Мегионские нефтяники впервые провели учения на Оби

"Славнефть-Мегионнефтегаз" совместно с подразделениями МЧС и Росприроднадзора провел масштабные учения. Впервые в Югре полигоном для отработки действий при разливе нефти стал водный объект федерального значения – бассейн Оби.

Как сообщили Накануне.RU в компании, учения проходили по усложненному сценарию. Быстрое течение, широкое русло реки, труднодоступность территории ЧС потребовали особых подходов к спасательной операции. Было задействовано свыше 50 человек и более 20 единиц спецтехники. Работу экологов оценивали эксперты из профильных ведомств.

"Учения проходили в условиях, максимально приближенных к реальным. Оперативный штаб быстро и грамотно оценил ситуацию и принял исчерпывающие меры для устранения условного разлива. Укомплектованность аварийно-спасательного формирования "Мегионнефтегаза" и слаженные действия личного состава позволили выполнить учебные задачи в кратчайшие сроки", – констатировал заместитель начальника управления гражданской обороны и защиты населения МЧС России по Югре Евгений Тарабыкин.

учения, отработка действий при разливе нефти, Славнефть-Мегионнефтегаз(2021)|Фото: Славнефть-Мегионнефтегаз

"Спасатели "Мегионнефтегаза" продемонстрировали как технические возможности, так и профессиональные компетенции, позволяющие оперативно и грамотно действовать в условиях ЧС", – отметила старший инспектор службы Нижневартовского управления Природнадзора Югры Светлана Бирюкова.

В распоряжении «Славнефть-Мегионнефтегаза» имеется широкий арсенал современных средств для экстренных ситуаций: спецтранспорт, нефтесборное оборудование, материалы. Они позволяют эффективно работать в разных условиях, в том числе в труднодоступных местах, на автономных территориях, в суровом климате. Высокий профессионализм мегионцев неоднократно подтвержден на практике. Так, в 2020 году в составе объединенного отряда "Газпром нефти" они участвовали в ликвидации последствий крупной аварии на ТЭЦ в Норильске и были отмечены наградами МЧС России за успешное решение поставленных задач.

учения, отработка действий при разливе нефти, Славнефть-Мегионнефтегаз(2021)|Фото: Славнефть-Мегионнефтегаз

"Экологическая ответственность – это не только системное предупреждение рисков, но и возможность в любой момент отреагировать на инцидент и минимизировать его последствия, – подчеркнул генеральный директор "Славнефть-Мегионнефтегаза" Михаил Черевко. – Поэтому мы регулярно обновляем парк спецтехники и оборудования, обеспечиваем запас материалов, которые могут потребоваться в чрезвычайной ситуации. И, конечно, проводим учения и тренировки, чтобы поддерживать высокий уровень готовности наших спасателей".

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: учения, отработка действий при разливе нефти, Славнефть-Мегионнефтегаз



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети