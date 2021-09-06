Мегионские нефтяники впервые провели учения на Оби

"Славнефть-Мегионнефтегаз" совместно с подразделениями МЧС и Росприроднадзора провел масштабные учения. Впервые в Югре полигоном для отработки действий при разливе нефти стал водный объект федерального значения – бассейн Оби.

Как сообщили Накануне.RU в компании, учения проходили по усложненному сценарию. Быстрое течение, широкое русло реки, труднодоступность территории ЧС потребовали особых подходов к спасательной операции. Было задействовано свыше 50 человек и более 20 единиц спецтехники. Работу экологов оценивали эксперты из профильных ведомств.

"Учения проходили в условиях, максимально приближенных к реальным. Оперативный штаб быстро и грамотно оценил ситуацию и принял исчерпывающие меры для устранения условного разлива. Укомплектованность аварийно-спасательного формирования "Мегионнефтегаза" и слаженные действия личного состава позволили выполнить учебные задачи в кратчайшие сроки", – констатировал заместитель начальника управления гражданской обороны и защиты населения МЧС России по Югре Евгений Тарабыкин.

"Спасатели "Мегионнефтегаза" продемонстрировали как технические возможности, так и профессиональные компетенции, позволяющие оперативно и грамотно действовать в условиях ЧС", – отметила старший инспектор службы Нижневартовского управления Природнадзора Югры Светлана Бирюкова.

В распоряжении «Славнефть-Мегионнефтегаза» имеется широкий арсенал современных средств для экстренных ситуаций: спецтранспорт, нефтесборное оборудование, материалы. Они позволяют эффективно работать в разных условиях, в том числе в труднодоступных местах, на автономных территориях, в суровом климате. Высокий профессионализм мегионцев неоднократно подтвержден на практике. Так, в 2020 году в составе объединенного отряда "Газпром нефти" они участвовали в ликвидации последствий крупной аварии на ТЭЦ в Норильске и были отмечены наградами МЧС России за успешное решение поставленных задач.

"Экологическая ответственность – это не только системное предупреждение рисков, но и возможность в любой момент отреагировать на инцидент и минимизировать его последствия, – подчеркнул генеральный директор "Славнефть-Мегионнефтегаза" Михаил Черевко. – Поэтому мы регулярно обновляем парк спецтехники и оборудования, обеспечиваем запас материалов, которые могут потребоваться в чрезвычайной ситуации. И, конечно, проводим учения и тренировки, чтобы поддерживать высокий уровень готовности наших спасателей".