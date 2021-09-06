Не менее 13 городов Дальнего Востока попадут в программу реновации

06 Сентября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Да будут вам города-миллионники!

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Дальневосточный ФО
владивосток (2009) | Фото: www.amur-trassa.ru

Не менее 13 городов Дальнего Востока попадут в программу реновации

Вице-премьер, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев рассказал некоторые подробности о программе дальневосточной реновации городов.

Так, по его словам, пока нет полного и окончательного перечня городов, которые войдут в реновацию. Но в программу точно попадут столицы регионов (всего их 11), также "есть города, которые требуют отдельного внимания. "Правильно будет назвать их после обсуждения с губернаторами и в правительстве", - сказал Трутнев журналистам.

Напомним, на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин назвал как минимум два нестоличных города, которые войдут в программу дальневосточной реновации – это "БАМовские" Тында и Северобайкальск.

"Реновацию невозможно проводить без поддержки жителей. Потребуется губернаторам, мэрам городов организовать эту работу. Постараемся эту работу загнать в жесткие временные рамки, чтобы все это не растягивалось. Работа не должна закончиться картинками, мастер-планами, - сказал Трутнев. - Это не будет просто строительство нового жилья. Это изменение городского пространства, это и инфраструктура, и транспорт, и рекреационные зоны. Приведение города в состояние благоприятное, комфортное для жизни людей".

Вице-премьер добавил, что на проект потребуются "значительные деньги". "Оценки пока сейчас никакой не существует. Надо сначала понять, что мы будем делать. Оценочные цифры – порядка полутриллиона рублей", - заключил Трутнев.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: дальний восток, реновация, юрий трутнев



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети