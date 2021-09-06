Не менее 13 городов Дальнего Востока попадут в программу реновации

Вице-премьер, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев рассказал некоторые подробности о программе дальневосточной реновации городов.

Так, по его словам, пока нет полного и окончательного перечня городов, которые войдут в реновацию. Но в программу точно попадут столицы регионов (всего их 11), также "есть города, которые требуют отдельного внимания. "Правильно будет назвать их после обсуждения с губернаторами и в правительстве", - сказал Трутнев журналистам.

Напомним, на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин назвал как минимум два нестоличных города, которые войдут в программу дальневосточной реновации – это "БАМовские" Тында и Северобайкальск.

"Реновацию невозможно проводить без поддержки жителей. Потребуется губернаторам, мэрам городов организовать эту работу. Постараемся эту работу загнать в жесткие временные рамки, чтобы все это не растягивалось. Работа не должна закончиться картинками, мастер-планами, - сказал Трутнев. - Это не будет просто строительство нового жилья. Это изменение городского пространства, это и инфраструктура, и транспорт, и рекреационные зоны. Приведение города в состояние благоприятное, комфортное для жизни людей".

Вице-премьер добавил, что на проект потребуются "значительные деньги". "Оценки пока сейчас никакой не существует. Надо сначала понять, что мы будем делать. Оценочные цифры – порядка полутриллиона рублей", - заключил Трутнев.