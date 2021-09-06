В Нефтеюганске произошел пожар в "деревяшке"

В Нефтеюганске сегодня произошел пожар в деревянном двухэтажном жилом доме, расположенном в шестом микрорайоне, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС региона.

Пожар произошел примерно в 10 утра, в квартире на первом этаже. Жители дома успели самостоятельно эвакуироваться. Пострадавших нет. Ликвидацией пожара занимались 32 человека личного состава от подразделений МЧС и девять единиц техники. Справиться с огнем удалось в течение 15 минут.

Отметим, что в минувшие выходные пожар произошел в нефтеюганской пятиэтажке. Еще до прибытия пожарных из многоэтажки самостоятельно эвакуировались 24 человека. Еще 20 жителей спасли пожарные. Один из жильцов, спасаясь, выпрыгнул из окна и получил травмы, был госпитализирован.

Причины пожара в обоих случаях устанавливаются.