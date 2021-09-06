06 Сентября 2021
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пожарная машина, депо, пожарные, пожар (2019) | Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

В Нефтеюганске произошел пожар в "деревяшке"

В Нефтеюганске сегодня произошел пожар в деревянном двухэтажном жилом доме, расположенном в шестом микрорайоне, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС региона.

Пожар произошел примерно в 10 утра, в квартире на первом этаже. Жители дома успели самостоятельно эвакуироваться. Пострадавших нет. Ликвидацией пожара занимались 32 человека личного состава от подразделений МЧС и девять единиц техники. Справиться с огнем удалось в течение 15 минут.

Отметим, что в минувшие выходные пожар произошел в нефтеюганской пятиэтажке. Еще до прибытия пожарных из многоэтажки самостоятельно эвакуировались 24 человека. Еще 20 жителей спасли пожарные. Один из жильцов, спасаясь, выпрыгнул из окна и получил травмы, был госпитализирован.

Причины пожара в обоих случаях устанавливаются.

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Теги: деревянный дом, пожар



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