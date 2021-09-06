На Южном Урале пьяный водитель устроил массовое ДТП на железнодорожном переезде

В Челябинской области пьяный водитель устроил массовое ДТП на железнодорожном переезде. В отношении мужчины возбуждено административное дело.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Челябинской области, авария произошла вечером 5 сентября в городе Карталы. Пьяный водитель за рулем Шкода Фабия, по предварительным данным, не справился с управлением, совершил касательное столкновение со встречным Шевроле Ланос, после этого он столкнулся с попутными автомобилями ВАЗ-2107 и Форд Фокус.

В результате ДТП травмы получил водитель ВАЗ-2107, он госпитализирован.

Виновник аварии имеет водительский стаж 45 лет, за последние два года к административной ответственности за нарушение ПДД РФ не привлекался. Мужчине грозит лишение прав на срок до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.