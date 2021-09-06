06 Сентября 2021
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Происшествия Челябинская область
ДТП на железнодорожном переезде (2021) | Фото: УГИБДД по Челябинской области

На Южном Урале пьяный водитель устроил массовое ДТП на железнодорожном переезде

В Челябинской области пьяный водитель устроил массовое ДТП на железнодорожном переезде. В отношении мужчины возбуждено административное дело.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Челябинской области, авария произошла вечером 5 сентября в городе Карталы. Пьяный водитель за рулем Шкода Фабия, по предварительным данным, не справился с управлением, совершил касательное столкновение со встречным Шевроле Ланос, после этого он столкнулся с попутными автомобилями ВАЗ-2107 и Форд Фокус.

В результате ДТП травмы получил водитель ВАЗ-2107, он госпитализирован.

ДТП на железнодорожном переезде(2021)|Фото: УГИБДД по Челябинской области

Виновник аварии имеет водительский стаж 45 лет, за последние два года к административной ответственности за нарушение ПДД РФ не привлекался. Мужчине грозит лишение прав на срок до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.

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Теги: ДТП, авария, переезд, алкоголь,



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