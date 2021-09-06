Лидер сопротивления в Панджшере призвал всех афганцев восстать против "Талибана"*

Лидер Фронта национального сопротивления Афганистана Ахмад Масуд призвал всех афганцев противостоять "Талибану"* (признана террористической и запрещена в РФ).

"Где бы вы ни были, за границей или в стране, призываем вас начать всеобщее восстание в целях освобождения и прославления нашей родины. Восстаньте каждый, как можете", - заявил он в обращении к афганскому народу.

Масуд добавил, что Фронт сопротивления будет бороться "до последней точки".

По словам лидера сопротивления, столкновения в Панджшере показали, что "иностранные силы" воюют вместе с талибами против народа Афганистана, передает РИА Новости.

Напомним, ранее талибы заявили о полном контроле над провинцией Панджшер, где до последнего момента действовало сопротивление. Представитель "Талибана" Забиулла Муджахид объявил об окончании войны в Афганистане.

При этом в аккаунтах сопротивления появляются посты с опровержением этой информации и о продолжении боев с талибами. Представитель Фронта национального сопротивления Афганистана Али Назари написал в Twitter, что лидер сопротивления в Панджшере Ахмад Масуд находится в безопасности.