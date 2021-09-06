Роспотребнадзор: случаи кишечной инфекции у жителей Химмаша не связаны между собой

В Роспотребнадзоре заявили, что в Чкаловском районе Екатеринбурга наблюдается благополучная ситуация с заболеваемостью кишечными инфекциями.

Ранее СМИ сообщили о массовых жалобах на симптомы ОКИ у детей в микрорайоне Химмаш. Эпидемиологи Роспотребнадзора проанализировали заболеваемость кишечными инфекциями.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, с 4 по 6 сентября среди жителей Химмаша зарегистрировано семь не связанных между собой случаев заболевания острыми кишечными инфекциями.

"Показатель заболеваемости не превышает данные аналогичного периода прошлого года и среднемноголетний уровень. Кроме того, специалисты сделали дополнительные запросы в больницы, обслуживающие район Химмаш. По информации от ДГБ №8, тенденций роста обращений в связи с заболеваемостью острыми кишечными инфекциями не отмечается", - заявили в Роспотребнадзоре.

Там добавили, что продолжаются надзорные мероприятия в отношении МУП "Водоканал". В связи с жалобами на запах от Южной аэрационной станции в отношении "Водоканала" с 16 августа проводится административное расследование с привлечением аккредитованного лабораторного центра для исследования качества атмосферного воздуха. В данный момент пробы находятся в работе.

Напомним, сейчас прокуратура проверяет информацию о неудовлетворительном состоянии атмосферного воздуха в микрорайоне Химмаш.