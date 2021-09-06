06 Сентября 2021
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Спорт
Неймар, Жером Бризар (2020) | Фото: REUTERS / Gonzalo Fuentes

Неймару в "ПСЖ" дополнительно платят 6,5 млн евро в год за вежливость и пунктуальность

Футболисту Неймару во французском клубе "Пари Сен-Жермен" ("ПСЖ") дополнительно доплачивают 6,5 млн евро в год за вежливость и пунктуальность. Детали контракта раскрыла испанская газета Marca.

Так, согласно информации издания, данный пункт предусматривает вежливое и дружелюбное поведение 29-летнего бразильца, а также пунктуальность и открытость для общения с болельщиками. Кроме этого, запрещается публичная критика клуба, а также негативные высказывания в адрес сотрудников "ПСЖ" и его фанатов.

Стоит отметить, что полноценная зарплата многих футболистов самого высшего уровня не достигает планки в 6,5 млн евро за сезон.

в матче против Сербии, ЧМ-2018(2018)|Фото: REUTERS

Напомним, Неймар перешёл в "ПСЖ" из "Барселоны" в 2017 году за рекордные 222 млн евро. А этим летом французский клуб усилился целом рядом игроков топ-уровня: в Париж перебрались Лионель Месси, Джанлуиджи Доннарумма, Серхио Рамос, Ашраф Хакими и Джорджиньо Вейналдум.

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Теги: футбол, Неймар, ПСЖ, клуб, деньги, контракт, лояльность



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