06 Сентября 2021
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Политика За рубежом
МИД РФ, Министерство иностранных дел (2014) | Фото:Накануне.RU

Россия потребовала освобождения президента Гвинеи

Россия требует освобождения президента Гвинеи Альфы Конде и обеспечения его неприкосновенности, заявили в МИД РФ.

Как говорится в комментарии, опубликованном на сайте министерства, местоположение Конде в настоящее время неизвестно.

В ведомстве подчеркнули, что в Москве выступают против любых попыток неконституционной смены власти.

МИД РФ призвал все гвинейские политические силы "вести дело к мирному урегулированию сложившейся ситуации путем переговоров".

5 сентября мятежные силы спецназа устроили перестрелку у президентской резиденции в столице Гвинеи Конакри и заявили об аресте президента. Силы спецназа заявили, что распускают парламент и отменяют конституцию.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на фоне государственного переворота осудил силовой захват власти. Он призвал немедленно освободить президента Гвинеи.

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Теги: гвинея, мид рф, государственный переворот, альфа конде



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