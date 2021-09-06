06 Сентября 2021
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Происшествия Тюменская область
(2004) | Фото

В Тюмени омичу вменили убийство племянника, совершённое после побега из психбольницы

В Тюмени будут судить 61-летнего омича, которому вменяют убийство, торговлю наркотиками и другие преступления, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Тюменской области.

По версии следствия, в сентябре 2006 г. обвиняемый дважды продал малознакомому тюменцу героин. Он был признан невменяемым и помещён на принудительное лечение в психиатрическую больницу, откуда вскоре сбежал. Находясь в розыске, он незаконно купил пистолет Макарова, из которого 1 февраля 2008 г. в Заречном микрорайоне Тюмени в присутствии нескольких родственников, в том числе малолетних, убил племянника. После этого он выстрелил в свою сестру и её супруга, которые попытались остановить стрелка. Он покинул Тюмень и долго жил, используя паспорт умершего товарища, вклеив в него свою фотографию.

Лишь в конце 2020 г. его нашли в одной из тюрем Зауралья. Там по чужим документам злоумышленник отбывал наказание за незаконный сбыт наркотиков в Омске, где скрывался последние несколько лет. Проведенная психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. Вину в совершении преступлений он не признал. Дело ушло в Центральный райсуд Тюмени.

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Теги: убийство, торговля наркотиками



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