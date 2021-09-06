В Екатеринбурге задержали грабителя, пытавшегося похитить картину уличного художника

В Екатеринбурге задержали мужчину, подозреваемого в открытом хищении картины, выставленной на улице 8 Марта в районе станции метро "Геологическая".

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, наряд полиции, патрулировавший территорию возле входа в метро, заметил неизвестного мужчину, пытавшегося скрыться. В руках у беглеца была картина. В этот же момент художник, размещавший рядом свой товар, увидел убегавшего и схватил его за одежду.

Поняв, что происходит попытка грабежа, полицейские задержали горе-похитителя. Владелец оценил стоимость едва не украденного произведения в 12 тысяч рублей. Задержанным оказался ранее не судимый 30-летний мужчина, работающий грузчиком. Он не стал отрицать вину и в свое оправдание заявил, что якобы хотел пошутить.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". До решения суда его фигурант будет под подпиской о невыезде.