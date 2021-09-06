06 Сентября 2021
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мальки, рыба, запуск рыбы в реку (2021) | Фото: Газпромнефть-Хантос

"Газпромнефть-Хантос" пополнил сибирские реки молодью муксуна и краснокнижного осетра

В начале сентября "Газпромнефть-Хантос" завершил очередной сезон зарыбления сибирских рек. В этом году предприятие обеспечило выпуск в водоемы Югры и Ямала более 12 млн мальков трех видов рыб: сибирского осетра, муксуна и пеляди.

Как сообщили Накануне.RU в компании, вся молодь выращена на специализированных предприятиях региона. В частности, 10,6 млн мальков пеляди подготовил Маромский рыборазводный завод (ХМАО), 1,2 млн экземпляров муксуна – Собский рыбоводный завод (ЯНАО), а 266 тыс. мальков сибирского осетра выращены в Уватском центре аквакультуры (Тюменская область).

"Наше предприятие регулярно принимает участие в подобных экологических мероприятиях. Выпуская в реки миллионы мальков, мы способствуем сохранению уникальной экосистемы нашего края. В том числе в этом году внесли вклад в восстановление популяции сибирского осетра, который включен в Красную книгу Российской Федерации", – подчеркнул генеральный директор "Газпромнефть-Хантоса" Сергей Федоров.

мальки, рыба, запуск рыбы в реку(2021)|Фото: Газпромнефть-Хантос

Средний вес мальков муксуна составлял 1,72 грамма, пеляди – 3,29 грамма, осетра – от 4 до 19 граммов. Все выпуски проходили под контролем представителей профильных надзорных ведомств и специалистов Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

"Недропользователи вносят сегодня существенный вклад в восстановление популяций ценных видов рыбы в Обь-Иртышском бассейне и параллельно содействуют развитию рыборазводных мощностей в регионе. Уверен, что через несколько лет, когда выпущенная в реки молодь подрастет, мы увидим и сможем оценить положительные результаты этой большой работы", – прокомментировал начальник отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по ХМАО Федерального агентства по рыболовству Руслан Романчук.

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Теги: мальки, рыба, запуск рыбы в реку, Газпромнефть-Хантос



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