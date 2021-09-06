Жителя Магнитогорска будут судить за посредничество в передаче взяток военкому

Житель Магнитогорска предстанет перед судом по обвинению в передаче взяток от призывников военному комиссару, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что в 2017-2019 гг. обвиняемый по поручению взяткодателей передал военному комиссару Магнитогорска взятки в общей сумме 750 тыс. рублей за освобождение от исполнения воинской обязанности.

Обвиняемый вину признал и активно способствовал расследованию преступлений.