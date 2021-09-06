В Белоруссии вынесли приговор оппозиционерам Колесниковой и Знаку

Члены Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Мария Колесникова и Максим Знак приговорены судом к 11 и 10 годам лишения свободы.

Оппозиционеры признаны виновными в заговоре с целью захвата власти, публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности и создании экстремистского формирования, передает БелТа.

В августе прошлого года Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о захвате власти по факту создания оппозицией Координационного совета.

В начале сентября Колесникова вместе с членами штаба бывшего кандидата в президенты Виктора Бабарико объявила о создании политической партии "Вместе".