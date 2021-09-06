06 Сентября 2021
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Общество В бывшем СССР
Мария Колесникова (2020) | Фото: instagram.com/kalesnikava/

В Белоруссии вынесли приговор оппозиционерам Колесниковой и Знаку

Члены Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Мария Колесникова и Максим Знак приговорены судом к 11 и 10 годам лишения свободы.

Оппозиционеры признаны виновными в заговоре с целью захвата власти, публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности и создании экстремистского формирования, передает БелТа.

В августе прошлого года Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о захвате власти по факту создания оппозицией Координационного совета.

В начале сентября Колесникова вместе с членами штаба бывшего кандидата в президенты Виктора Бабарико объявила о создании политической партии "Вместе".

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Теги: мария колесникова, белоруссия, попытка захвата власти, максим знак



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