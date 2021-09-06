Завтра у тюменского захватчика "Сбербанка" истекает срок содержания под стражей

В Тюмени завтра истекает срок содержания под стражей 33-летнего Александра Г., обвиняемого в захвате и удержании заложников - сотрудниц "Сбербанка", сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного суда.

8 июля Калининский районный суд Тюмени отправил подсудимого под стражу. А накануне вынес решение о помещении Александра Г. в психиатрический стационар, на основании решения судмедэкспертизы, которая установила, что захватчик банка нуждается в принудительном лечении, не может участвовать в судебном заседании. В отношении него ведется производство о применении принудительных мер медицинского характера.

Ранее молодой человек не привлекался к уголовной ответственности и при наличии средне-специального образования нигде не работал.

Напомним, утром 7 июля захватчик в одном из отделений областного банка, расположенного по улице Червишевский тракт в Тюмени, взял в заложники двух работниц учреждения и потребовал 15 млн руб. В ходе спецоперации при силовой поддержке оперативных сотрудников Росгвардии, РУ ФСБ России по Тюменской области, УМВД России по Тюменской области нарушитель порядка задержан.