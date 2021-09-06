Мэра Екатеринбурга просят отменить спектакль на мемориале жертвам политических репрессий

Глава "Ассоциации жертв политических репрессий" Виктор Черкасов и ветеран труда Лариса Строкач попросили мэра Екатеринбурга Алексея Орлова отменить спектакль "Дело Филиппа Загурского", который проводится прямо на территории мемориала жертвам политических репрессий. По мнению авторов обращения, он оскорбляет память репрессированных.

Как пишет Regnum, с заявлением о недопустимости проведения спектакля также выступили глава свердловского отделения Российского военно-исторического общества Александр Емельянов, доцент УрФУ, автор работы "Репрессированная журналистика Урала" Рафаиль Исхаков и кандидат психологических наук, доцент кафедры общей и прикладной психологии РПУ Надежда Храмова. В спектакле "Дело Филиппа Загурского" (под кураторством муниципального Музея истории Екатеринбурга) часть зрителей "превращаются в следователей", другие в "обвиняемых". По сюжету предполагается "спуск в яму глубиной в два человеческих роста, именно в такие закапывали трупы". Постановка возмутила потомков репрессированных: они назвали ее "плясками на костях".

"Мы считаем, что подобные "действа" просто возмутительны для памяти жертв репрессий. Тем более, спектакль проводится на святом месте: на мемориале, построенном на местах захоронений! Более того: используемые в постановке психологические приемы опасны и для детей всех возрастов (билеты продаются от 12 лет), и для взрослого человека. Неужели организаторы не задумываются, что пребывание палачом или жертвой может деструктивным образом повлиять на человеческую психику?", - говорится в обращении к мэру Екатеринбурга Алексею Орлову.

Авторы просят защитить память репрессированных и не допустить проведения "спектакля на костях" (его вновь хотят провести 11 сентября).

В свердловском отделении "Российского военно-исторического общества" выразили негативное мнение по поводу спектакля.

"Считаем проведение подобных мероприятий на мемориале жертвам политических репрессий неуместным. Мемориал фактически является большим кладбищем, на котором такие акции недопустимы. Место для спектакля выбрано неудачно. Приемы, используемые при проведении иммерсивных спектаклей, имеют право на существование, но применительно к такой сложной и болезненной теме как политические репрессии 1930-х – 1950-х гг. вряд ли уместны", - заявил председатель свердловского отделения РВИО Александр Емельянов.

О реакции главы Екатеринбурга на обращение пока неизвестно.