Решение по делу крушения рейса MH17 будет вынесено до конца 2022 года

Вердикты по делу о крушении рейса MH17 могут быть вынесены 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года. Об этом сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.

Прокуратура сможет выступить с обвинительным актом в середине ноября или начале декабря.

По словам судьи, к делу приобщены новые документы.

"Это содержание бесед с тремя свидетелями, доклад экспертов Института криминалистики Нидерландов по сравнительному анализу речи и ряд докладов Королевской военной академии Бельгии", - цитирует Стинхейса ТАСС.

Ранее прокуратура Нидерландов приобщила к делу о крушении рейса MH17 экспертное заключение представителей российского оборонного концерна "Алмаз-Антей", оценивших по фотографиям обломки самолета Boieng 777, разбившегося в Донбассе в 2014 году.

Суд в Нидерландах рассматривает дело о причинах крушения рейса MH17 над Донецком. Основная версия, которую представило обвинение – самолет был подбит из ЗРК с территории ДНР, причем доказательств того, что комплекс был доставлен в Донбасс с территории России, так и не было представлено.