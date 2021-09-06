06 Сентября 2021
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Политика В России Санкт-Петербург
Кандидат в депутаты Борис Вишневский и его двойники-тезки. (2021) | Фото: Telegram-канал Расстрига

ЦИК инициирует изменение в выборное законодательство, чтобы запретить кандидатов-двойников

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова назвала "позорищем" появление в избирательных списках в Санкт-Петербурге "тройников" кандидата Бориса Вишневского.
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Накануне в СМИ и соцсетях появилось фото информационного стенда со сведениями о кандидатах в депутаты. У выдвиженца от "Яблока", известного депутата питерского ЗакСа Бориса Вишневского появилось двое тезок, причем они похожи на реального кандидата не только именем, но и внешностью. Примечательно, что у двух самовыдвиженцев ранее были другие имена, что и указано в биографии: это урожденные Алексей Шмелев и Виктор Быков.

"Мы давно пытаемся принять разные меры, закон таков, что их очень мало. Я считаю, что это просто позорище, безобразие. Это уже крайняя, низшая точка падения тех политтехнологов, которые обслуживают заказчиков. Это просто издевательство над избирателями. К сожалению, закон очень либерален к таким проявлениям, и я полагаю, что по окончании кампании мы со своей стороны, несмотря на то, что у нас нет права законодательной инициативы, предложение для новых законодателей подготовим, чтобы подобных позорных случаев просто не было»"— сказала Памфилова в эфире радио "Коммерсант FM".

Кандидат в депутаты Борис Вишневский и его двойники-тезки.(2021)|Фото: Telegram-канал Расстрига

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Теги: цик, элла памфилова, кандидат-двойник, предвыборная технология



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