В Югре федеральные министры откроют теннисный корт и заложат газопровод

На этой неделе Ханты-Мансийский автономный округ посетят два федеральных министра, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

В Когалыме 7 сентября глава региона Наталья Комарова, министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, президент ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов поучаствуют в открытии теннисного центра, закладке памятного камня на месте строительства футбольного манежа. Кроме того, руководители проведут совещание по строительству социальных и спортивных объектов в городах деятельности ООО "Лукойл-Западная Сибирь". Губернатору представят работу ряда социально значимых предприятий, реализацию национальных проектов на территории муниципалитета. Также Комарова примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня работников нефтяной и газовой промышленности – одновременно на онлайн-связи будут находиться города Когалым, Лангепас, Урай и Покачи.

8 сентября губернатор работает в Нефтеюганском районе. Здесь министр энергетики РФ Николай Шульгинов, председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, Комарова и заместитель председателя правления ОАО "Газпром" Виталий Маркелов примут участие в церемонии начала строительства объекта "Газопровод – отвод "КС Южно-Балыкская – Нефтеюганск". Реализация этого инвестиционного проекта имеет высокую социальную значимость для автономного округа. Ввод в эксплуатацию нового газопровода обеспечит надежность газоснабжения 168 тыс. жителей Нефтеюганска и Пыть-Яха, создаст условия для газификации объектов социальной сферы. В Сургуте по итогам посещения объекта состоится совещание по вопросам газификации региона. 9 сентября в Сургуте при участии Шульгинова и губернатора автономного округа состоится выездное заседание правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ Уральского федерального округа к работе в отопительный сезон 2021-2022 г.

10 сентября в рамках рабочего визита в Москву Наталья Комарова примет участие в четвёртом Форуме социальных инноваций регионов в составе делегации от Ханты-Мансийского автономного округа. Наталья Комарова выступит экспертом на дискуссии "Какой должна быть школа будущего?". Кроме того, губернатор проведёт несколько рабочих встреч, примет участие в ряде рабочих совещаний.

11 сентября в Нижневартовске губернатор присоединится к праздничной посадке "Сада благодарности медицинским работникам", в Сургуте – к открытию федеральной выставки, посвященной 800-летию Александра Невского, которая расположена в мультимедийном историческом парке "Моя история".