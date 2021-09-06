В Санкт-Петербурге ночью подожгли двери районного суда

Житель Ленобласти минувшей ночью попытался поджечь здание Московского районного суда Санкт-Петербурга. Но у него почти ничего не получилось – у массивной деревянной входной двери суда лишь немного обгорела рама и закоптилось стекло. По данным городских СМИ, пироман задержан, решается дело о возбуждении уголовного дела. Фотографии подкоптившейся двери в Telegram-канале опубликовала объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По данным ИА "Агентство журналистских расследований", очевидцы увидели неизвестного мужчину у дверей суда в первом часу ночи. Он облил дверь жидкостью и поджег. Уже через несколько минут на месте был наряд полиции. После проверки окрестных улиц удалось задержать подозреваемого.