06 Сентября 2021
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Происшествия Санкт-Петербург
Поджог двери Московского районного суда Санкт-Петербурга. (2021) | Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге ночью подожгли двери районного суда

Житель Ленобласти минувшей ночью попытался поджечь здание Московского районного суда Санкт-Петербурга. Но у него почти ничего не получилось – у массивной деревянной входной двери суда лишь немного обгорела рама и закоптилось стекло. По данным городских СМИ, пироман задержан, решается дело о возбуждении уголовного дела. Фотографии подкоптившейся двери в Telegram-канале опубликовала объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По данным ИА "Агентство журналистских расследований", очевидцы увидели неизвестного мужчину у дверей суда в первом часу ночи. Он облил дверь жидкостью и поджег. Уже через несколько минут на месте был наряд полиции. После проверки окрестных улиц удалось задержать подозреваемого.

Поджог двери Московского районного суда Санкт-Петербурга.(2021)|Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

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Теги: поджог, пироман, двери, районный суд



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