06 Сентября 2021
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Общество Свердловская область
Коллаж, бабушка, деньги (2020) | Фото: Накануне.RU

Свердловская полиция ищет жертв финансовой пирамиды "Финико"

На Среднем Урале более 30 человек стали жертвами финансовой пирамиды "Финико". Об этом Накануне.RU сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, эта сомнительная структура, пока не попала в разработку сотрудников полиции, заманивала в свои сети граждан под предлогом достаточно быстрого получения прибыли от вложенных личных сбережений под высокий процент. Некоторым из числа первопроходцев действительно скромные "гонорары" выплатили за счет новых клиентов, но в итоге все равно все вкладчики потеряли свои деньги. Средства граждан "Финико" обещало приумножить за счет торгов биржи криптовалюты.

"В настоящее время органы внутренних дел устанавливают точное количество потерпевших от финансовой пирамиды "Финико". Всем, кто вложил свои деньги в эту криминальную структуру и стал жертвой аферистов, но соответствующего заявления в полицию еще не сделал, просьба обратиться в ОВД по месту жительства", - добавил полковник Горелых.

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Теги: полиция, Финико, финансовая пирамида



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