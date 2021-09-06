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Происшествия В России
Анатолий Быков (2020) | Фото: bykov.info

Прокурор запросил для бизнесмена Быкова 14 лет колонии общего режима

Гособвинение запросило 14 лет и 11 месяцев колонии общего режима для красноярского Анатолия Быкова по делу об организации двойного убийства в 1994 году.

В прокуратуре региона заявили о нарушениях, связанных с оказанием незаконного воздействия на присяжных, передает РИА Новости.

Кроме того, заявлено ходатайство о вынесении частного постановления в коллегии адвокатов в связи с нарушениями закона со стороны защиты.

30 августа присяжные признали виновным и не заслуживающим снисхождения красноярского бизнесмена.

Быков был задержан 7 мая прошлого года в Красноярске. Следственный комитет предъявил ему обвинение в организации двойного убийства 26 лет назад. Бизнесмен вину не признал.

Ранее Быкову было предъявлено еще несколько обвинений, в том числе - в руководстве преступным сообществом.

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Теги: анатолий быков, убийства



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