В Миассе мужчине дали пожизненный срок за убийство шести человек

В Миассе местного жителя приговорили к пожизненному лишению свободы за убийство шести человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Мужчину признали виновным в убийстве шести человек на территории города в июле 2020 года. Обвиняемый знакомился с жертвами под предлогом совместного употребления алкогольных напитков. Во время распития спиртного он наносил им множественные удары по голове заранее подготовленным молотком.

Пожизненный срок мужчина будет отбывать в исправительной колонии особого режима.