В Перми реанимация столкнулась с автомобилем такси

В Перми сегодня утром на Шоссе Космонавтов произошло ДТП с участием "скорой" и такси. Видеозапись с места аварии опубликована в группе "Плохие новости", передает корреспондент Накануне.RU.

На кадрах видно покореженный автомобиль реанимации - у него поврежден бампер. А также второй автомобиль "реанимации", приехавшей на помощь пострадавшим участникам ДТП. Кроме того, в кадр попал второй участник ДТП. Легковой автомобиль разбит гораздо сильнее, он пробил ограждение. Также на вызов приехали сотрудники МЧС.

В краевом минздраве сообщили, что в автомобиле "скорой" пациентов не было. Водитель "легковушки" пострадал и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

В причинах аварии будут разбираться правоохранители.