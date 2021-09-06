06 Сентября 2021
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
реанимация (2019) | Фото:Накануне.RU

В Перми реанимация столкнулась с автомобилем такси

В Перми сегодня утром на Шоссе Космонавтов произошло ДТП с участием "скорой" и такси. Видеозапись с места аварии опубликована в группе "Плохие новости", передает корреспондент Накануне.RU.

На кадрах видно покореженный автомобиль реанимации - у него поврежден бампер. А также второй автомобиль "реанимации", приехавшей на помощь пострадавшим участникам ДТП. Кроме того, в кадр попал второй участник ДТП. Легковой автомобиль разбит гораздо сильнее, он пробил ограждение. Также на вызов приехали сотрудники МЧС.

В краевом минздраве сообщили, что в автомобиле "скорой" пациентов не было. Водитель "легковушки" пострадал и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

В причинах аварии будут разбираться правоохранители.

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Теги: скорая, реанимация, дтп, такси



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