Священник предложил патриарху и всем сановникам РПЦ публиковать декларации о доходах

Настоятель храма Ксении Петербургской в Новочебоксарске (Чувашия) Роман Степанов предложил высшим сановникам Русской православной церкви опубликовать некое подобие декларации о доходах, чтобы развеять подозрения мирян.

"Люди приходили и рассказывали мне, что тот или иной священник живет роскошно, ездит на дорогом автомобиле, имеет свою яхту и дорогие часы. И я всячески подбирал слова и забалтывал эту ситуацию. Я не могу впредь позволить себе это делать, потому что я взял себе добродетель искренность", - рассказал священник в своем YouTube-обращении.

"В настоящее время тот упрек, который есть в адрес священников, справедлив. Я призываю священников во главе с Патриархом Кириллом: Ваше Святейшество, пожалуйста, отнеситесь к этому с вниманием – написать декларацию о доходах и имуществе. Благодаря этому мы сможем вернуть доверие людей. <…> Нам пора перестать быть организацией, в которой затемняется, замалчивается и забалтывается беззаконие", - говорит батюшка.

В описании к видео он поставил хэштег #фонд_борьбы_с_церковной_коррупцией, правда в скобках указал, что это шутка. Также священник оставил свой телефон, по которому можно поддержать автора видео деньгами.

Местный митрополит уже в курсе видеообращения и даже созвал по этому поводу совещание, передает радио "Говорит Москва со ссылкой на пресс-секретаря Чебоксарско-Чувашской епархии: "Пока владыка по этому поводу не делал заявлений. Он сказал, что по отцу Роману никакой информации пока давать не будут. Вопрос рассматривается, решается на внутреннем уровне епархии".