В Миассе может рухнуть подпорная стена у школы

В Миассе просят отремонтировать подпорную стену у школы №18. По словам общественников, стена "поползла", швы разошлись, а огромные бетонные блоки могут обвалиться, сообщили Накануне.RU в общественной организации "Гражданский патруль".

Жители города уже неоднократно писали обращение в администрацию города и прокуратуру, но меры не были приняты.

"Неужели нужно дожидаться каких-то травм, каких-то трагедий? Эта стена – не жилой дом, не памятник архитектуры, на ее ремонт не нужно такого количества согласований. Начался учебный год, там дети каждый день ходят", - рассказала руководитель "Гражданского патруля" в Челябинской области Анна Сизова.

Общественники намерены обратиться в Генеральную прокуратуру из-за бездействия городских властей.