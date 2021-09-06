06 Сентября 2021
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Общество Челябинская область
подпорная стена у школы в Миассе (2021) | Фото: Гражданский патруль

В Миассе может рухнуть подпорная стена у школы

В Миассе просят отремонтировать подпорную стену у школы №18. По словам общественников, стена "поползла", швы разошлись, а огромные бетонные блоки могут обвалиться, сообщили Накануне.RU в общественной организации "Гражданский патруль".

Жители города уже неоднократно писали обращение в администрацию города и прокуратуру, но меры не были приняты.

"Неужели нужно дожидаться каких-то травм, каких-то трагедий? Эта стена – не жилой дом, не памятник архитектуры, на ее ремонт не нужно такого количества согласований. Начался учебный год, там дети каждый день ходят", - рассказала руководитель "Гражданского патруля" в Челябинской области Анна Сизова.

подпорная стена у школы в Миассе(2021)|Фото: Гражданский патруль

Общественники намерены обратиться в Генеральную прокуратуру из-за бездействия городских властей.

подпорная стена у школы в Миассе(2021)|Фото: Гражданский патруль

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Теги: школа, подпорная стена, дети,



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