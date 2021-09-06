06 Сентября 2021
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Общество Свердловская область
Мариинский прииск (2021) | Фото: Накануне.RU

"Абсолютная неправда": в "Ростехе" опровергли забастовку шахтеров на Мариинском прииске

В "Ростехе" опровергли информацию о том, что шахтеры месторождения АО "Мариинский прииск" объявили забастовку.
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Ранее СМИ сообщили, что шахтеры якобы спустились под землю с запасом еды и отказываются подниматься, пока не будут исполнены их требования по выплате положенной премии.

Как сообщила Накануне.RU пресс-секретарь свердловского филиала "Ростеха" Ольга Фефелова, эта информация является фейком.

"Мариинский прииск не подтверждает проведение забастовки. Данная информация носит ложный характер, это абсолютная неправда. Шахта работает в штатном режиме", - рассказала Фефелова.

По ее словам, никаких уведомлений о проведении забастовок в "Ростех" не поступало.

Стоит отметить, что в 2020 году сотрудники шахты в поселке Малышева были готовы объявить забастовку: рабочим два месяца не платили зарплату. В итоге ситуацию удалось стабилизировать.

Недавно АО "Мариинский прииск", управляющее единственным месторождением изумрудов в России, в два раза увеличило свой уставной капитал.

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Теги: Мариинский прииск, шахтеры, забастовка



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