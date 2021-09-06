Улицу Вайнера в Екатеринбурге благоустроят до 300-летнего юбилея города

Работы по благоустройству улицы Вайнера в центре Екатеринбурга запланированы на весну 2022 года и продлятся до 300-летнего юбилея города. Об этом в ходе брифинга сообщил начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений мэрии – главный архитектор мегаполиса Андрей Молоков.

"Было предложено доработать проект, который должен пройти общественные обсуждения. Так как мы все знаем, что Вайнера - это центр нашего города, этот объект нужно благоустраивать, менять элементы. В планах есть первый участок от улицы Ленина до улица Малышева, благоустроить который нужно до 300-летия Екатеринбурга. То есть, буквально через два года на этом участке должна быть уже в новом виде, а вот в каком - это вопрос, который мы выносим на общественные обсуждения по поручению главы города", - рассказал Молоков.

По его словам, администрация предлагает горожанам четыре концепции, которые по отдельности не будут реализованы полностью. По каждой из них граждане смогут вынести собственные предложения, которые будут учтены и объединены в одну цельную, которая и ляжет в основу проекта. Одна из них уже посвящена освещению на улице, остальные же предлагают различные варианты озеленения, украшения и архитектурные формы.

"Помимо самих концепций, мы разместим опрос, где будут вопросы именно по разным особенностям улицы Вайнера, поэтому предлагаю всем жителям, кто заинтересован в том, чтобы наша улица была красивой, удобной эстетичной, принять участие в этом опросе. Концепции будут размещены на городском портале екатеринбург .рф в разделе градостроительства. Сегодня мы разместим опрос и продлится он две недели", - рассказал главный архитектор города.

Он также отметил, что в проекте предполагается избавиться от навязчивой рекламы, мешающей горожанам наслаждаться отдыхом и покупками. Сколько на все это будет потрачено, пока неизвестно.