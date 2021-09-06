В муниципалитете Челябинской области начался отопительный сезон

Согласно документу, главам городских и сельских поселений рекомендовано включить отопление с 7 сентября в школах, детсадах, больницах, детских домах и школах искусств.

"Глава Каслинского муниципального района подписал постановление о начале отопительного сезона 2021–2022 годов в учреждениях социальной сферы", — говорится в сообщении администрации.

В Каслинском районе с 7 сентября начнется отопительный сезон. Соответствующее распоряжение подписал глава муниципалитета Игорь Колышев, передает корреспондент Накануне.RU .

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