Представитель "Талибана" объявил, что война в Афганистане окончена

Представитель движения "Талибан" (признана террористической и запрещена в РФ) Забиулла Муджахид объявил об окончании войны в Афганистане.

Движение рассчитывает добиться стабильности в стране, сообщает Tolo News в своем твиттере.

По словам Муджахида, "любой, кто возьмет оружие в руки, является врагом народа и страны".

Напомним, ранее талибы заявили о полном контроле над провинцией Панджшер, где до последнего момента действовало сопротивление. При этом в аккаунтах сопротивления появляются посты с опровержением этой информации и о продолжении боев с талибами.

Представитель Фронта национального сопротивления Афганистана Али Назари написал в Twitter, что лидер сопротивления в Панджшере Ахмад Масуд находится в безопасности и скоро выступит с обращением.