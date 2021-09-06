06 Сентября 2021
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Пермская санавиация (2021) | Фото: permkrai.ru / сайт губернатора и Правительства Пермского края

В Прикамье виновницу ДТП заставили заплатить за санавиацию для ребенка

Власти Пермского края взыскали с виновницы ДТП бюджетные средства, потраченные на санитарно-авиационную эвакуацию ребенка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Иск в суд подал пермский транспортный прокурор.

ДТП произошло в Соликамске в октябре прошлого года. В аварии тяжело пострадал малолетний ребенок. Ему потребовалась срочная эвакуация. Краевой детской клинической больнице был нанесен ущерб в 731 тыс. руб. из-за выполнения авиарейса.

"Водитель автомобиля, участвовавшего в ДТП, приговором Соликамского городского суда признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 264 УК РФ. В целях защиты интересов субъекта Российской Федерации (Пермского края) транспортный прокурор обратился в суд с иском к владельцу источника повышенной опасности о взыскании ущерба в сумме 731 тыс руб.", - говорится в сообщении.

Суд требования удовлетворил, исполнение решения находится на контроле прокуратуры.

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Теги: ДТП, санавиация, ребенок, иск



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