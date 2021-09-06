06 Сентября 2021
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Происшествия В России
ФСБ (2017) | Фото:Накануне.RU

ФСБ задержала сторонников ИГ, готовивших теракты в Ингушетии

ФСБ задержала четырех сторонников международной террористической организации ИГ (запрещена в РФ), готовивших теракты в Ингушетии.

По данным ведомства, исламисты планировали нападения на правоохранителей с использованием самодельных взрывных устройств.

У задержанных изъяли огнестрельное и холодное оружие, самодельные взрывные и зажигательные устройства, компоненты и инструменты для их изготовления. В средствах связи обнаружена переписка с членами террористической организации, передает ТАСС. Возбуждены уголовные дела.

В августе ФСБ сообщила задержании 31 участника запрещенной в РФ террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад", в том числе главарей.

Члены ячейки вербовали и переправляли рекрутов в зоны боевых действий, финансировали членов террористической структуры, находящихся в Сирии, а также призывали к совершению преступлений террористического характера.

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Теги: фсб, теракты, ингушетия, иг



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