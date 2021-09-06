06 Сентября 2021
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Общество Свердловская область
400-летие со дня основания женского Свято-Покровского монастыря в Верхотурье (2021) | Фото: Фонд святой Екатерины

В Верхотурье свое 400-летие отпраздновал старейший монастырь Урала и Сибири

В Верхотурье, духовной столице Урала, состоялась торжественная церемония празднования 400-летнего юбилея самого старого женского монастыря Урала и Сибири, женского Свято-Покровского монастыря. В честь праздника во главе с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением прошла божественная литургия и крестный ход. А сразу после этого состоялось награждение сестер монастыря и общественных деятелей, которые получили медали святого праведного Симеона Верхотурского III степени.

400-летие со дня основания женского Свято-Покровского монастыря в Верхотурье(2021)|Фото: Фонд святой Екатерины

"Верхотурье по праву именуется духовной столицей Урала. Когда еще не было на карте нашей страны ни Екатеринбурга, ни Челябинска или других известных городов - уже было Верхотурье. И здесь не только река Тура несла ладьи с товарами по своему руслу, но и развивалась духовная жизнь. Путь восстановления монастыря был не быстрый. В советское время тут была баня, и мало кто верил, что здесь может восстановиться храм. Но мы своими глазами видим, что все в этом мире возможно", - рассказал митрополит, отметив преображение монастыря.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Фонда святой Екатерины, накануне праздника в главном сестринском корпусе были завершены ремонтные работы, которые длились несколько месяцев. За это время при поддержке фонда была благоустроена территория и отремонтированы подвалы, заменены входные группы, установлены лестничные марши, а также проведены все необходимые коммуникации.

400-летие со дня основания женского Свято-Покровского монастыря в Верхотурье(2021)|Фото: Фонд святой Екатерины

"Восстановление главных святынь Верхотурья позволяет нашему обществу сохранять ту искреннюю веру и духовность, которые заложены в нас исторически. Сегодня городу 423 года, обители - 400 лет, и это намоленное место дает нам надежду, что и в истории России, несмотря на все конфликты, будет такое же постоянство и развитие в дальнейшем", - заявил заместитель губернатора Свердловской области Валерий Чайников, присутствующий на празднике.

По словам директора Фонда святой Екатерины Александра Андреева, возрождение главного духовного и культурного центра Урала является одним из ключевых направлений в работе фонда. Напомним, что на основе частно-государственного партнерства при поддержке фонда также ведется возрождение и мужского монастыря, а восстановление храмов Верхотурья, стартовавшее в 2017 году, было поддержано правительством Свердловской области и лично губернатором Евгением Куйвашевым.

400-летие со дня основания женского Свято-Покровского монастыря в Верхотурье(2021)|Фото: Фонд святой Екатерины

"Шаг за шагом мы продолжаем кропотливую работу по возвращению исторического облика главной святыне Урала. Свято-Покровский женский монастырь за свою историю пережил многое, но сила духа людей, возрождавших его, была сильнее всех невзгод, выпавших на долю обители. Помощь монастырям Верхотурья — это не просто восстановление старейших святынь Урала и Сибири, это пример крепкого и продуктивного партнерства", - рассказал Александр Андреев.

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Теги: Верхотурье, юбилей, храм, монастырь, Фонд святой Екатерины



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