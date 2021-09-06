В Верхотурье свое 400-летие отпраздновал старейший монастырь Урала и Сибири

В Верхотурье, духовной столице Урала, состоялась торжественная церемония празднования 400-летнего юбилея самого старого женского монастыря Урала и Сибири, женского Свято-Покровского монастыря. В честь праздника во главе с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением прошла божественная литургия и крестный ход. А сразу после этого состоялось награждение сестер монастыря и общественных деятелей, которые получили медали святого праведного Симеона Верхотурского III степени.

"Верхотурье по праву именуется духовной столицей Урала. Когда еще не было на карте нашей страны ни Екатеринбурга, ни Челябинска или других известных городов - уже было Верхотурье. И здесь не только река Тура несла ладьи с товарами по своему руслу, но и развивалась духовная жизнь. Путь восстановления монастыря был не быстрый. В советское время тут была баня, и мало кто верил, что здесь может восстановиться храм. Но мы своими глазами видим, что все в этом мире возможно", - рассказал митрополит, отметив преображение монастыря.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Фонда святой Екатерины, накануне праздника в главном сестринском корпусе были завершены ремонтные работы, которые длились несколько месяцев. За это время при поддержке фонда была благоустроена территория и отремонтированы подвалы, заменены входные группы, установлены лестничные марши, а также проведены все необходимые коммуникации.

"Восстановление главных святынь Верхотурья позволяет нашему обществу сохранять ту искреннюю веру и духовность, которые заложены в нас исторически. Сегодня городу 423 года, обители - 400 лет, и это намоленное место дает нам надежду, что и в истории России, несмотря на все конфликты, будет такое же постоянство и развитие в дальнейшем", - заявил заместитель губернатора Свердловской области Валерий Чайников, присутствующий на празднике.

По словам директора Фонда святой Екатерины Александра Андреева, возрождение главного духовного и культурного центра Урала является одним из ключевых направлений в работе фонда. Напомним, что на основе частно-государственного партнерства при поддержке фонда также ведется возрождение и мужского монастыря, а восстановление храмов Верхотурья, стартовавшее в 2017 году, было поддержано правительством Свердловской области и лично губернатором Евгением Куйвашевым.

"Шаг за шагом мы продолжаем кропотливую работу по возвращению исторического облика главной святыне Урала. Свято-Покровский женский монастырь за свою историю пережил многое, но сила духа людей, возрождавших его, была сильнее всех невзгод, выпавших на долю обители. Помощь монастырям Верхотурья — это не просто восстановление старейших святынь Урала и Сибири, это пример крепкого и продуктивного партнерства", - рассказал Александр Андреев.