Серийного убийцу из Магнитогорска будут судить за убийство свидетелей

В Магнитогорске серийного убийцу девушек будут судить за убийство свидетелей преступления, совершенное в 2003 году, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В настоящий момент 40-летний житель региона отбывает наказание за серию изнасилований и убийств девушек на территории Магнитогорска.

По версии следствия, в декабре 2003 года обвиняемый с соучастником изнасиловали и убили женщину. Они решили избавиться от тела, перенесли труп потерпевшей от дороги в лесопосадки, где облили бензином и подожгли.

Однако в этот момент мимо на автомобиле Камаз проезжали отец с сыном, которые увидели злоумышленников. Опасаясь, что мужчины сообщат об убийстве в полицию, пьяный обвиняемый проник в дом свидетелей ночью и расстрелял их из охотничьего ружья.