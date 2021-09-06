Акции "Русала" выросли на бирже после новостей о госперевороте в Гвинее

Акции российской алюминиевой компании "Русал" выросли на "Мосбирже" в понедельник почти на 9% на новостях о перевороте в Гвинее.

"Рынок алюминия может серьезно встряхнуть эта ситуация (кризис в Гвинее – прим. ред.), ведь 20% мирового производства алюминия использует бокситы из этой маленькой и очень бедной страны", - написал в своем Telegram-канале основатель "Русала" Олег Дерипаска.

Накануне стало известно о попытке государственного переворота в западноафриканской стране. По предварительным данным, повстанцы достигли успеха: они захватили президента Гвинеи Альфа Конде. Во главе переворота стоит руководство военного спецподразделения.

Конде, который находится у власти уже много лет, пытались свергнуть и ранее. В 2010 году он был переизбран президентом, в 2020 году он провел поправки в Конституцию, которые позволяли ему быть главой государства еще один срок подряд.