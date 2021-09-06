Объявлен талисман ЧМ по волейболу, матчи которого состоятся в Екатеринбурге

Стал известен официальный талисман чемпионата мира по волейболу, который пройдет в 2022 году в российских городах.

Как сообщили Накануне.RU в оргкомитете чемпионата, болельщики голосовали на сайте турнира в течение трех недель. В итоге большинство посетителей отдали свой голос за Тигра, который обошел других кандидатов – Медведя и Робота.

Основная борьба развернулась между поклонниками Медведя и Тигра – последний одержал победу с результатом в 45,9%. А за Медведя отдали свои голоса 41,9%.

При разработке талисмана организаторы руководствовались фирменным стилем и ключевым лозунгом чемпионата мира – "Волейбол электризует!". Полоски Тигра сделаны в виде молний, а его нескончаемая энергия будет заряжать энергией и электризовать трибуны. Имя официального талисмана будет объявлено позднее.

Напомним, ЧМ по волейболу-2022 пройдет в России с 26 августа по 11 сентября. Матчи примут 10 городов: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Екатеринбург, Уфа, Новосибирск, Кемерово и Красноярск. Участниками станут 24 национальные сборные. Формат турнира предусматривает два групповых этапа и "Финал шести" в Москве, по итогам которого и определится новый чемпион мира.