Около 15% россиян никогда не брали кредиты

Действующие собственные кредиты имели или имеют не менее 85% экономически активного населения России, сообщает RT со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй.

При этом около 15% жителей страны никогда не брали кредиты. В основном это жители маленьких сел, при своем натуральном хозяйстве, а также низкодоходное население.

Отмечается, что с 2015 года этот показатель практически не меняется.

Всего в базе данных кредитного бюро содержатся сведения о более 100 млн россиян. Это не только заемщики, но и поручители по кредитам, должники за жилищно-коммунальные услуги и другие категории граждан.

В мае ЦБ сообщил, что по итогам первого квартала текущего года долговая нагрузка российских граждан выросла до 11,9%, это исторический максимум. Прошлый рекорд был установлен в марте 2021 года, когда долговая нагрузка достигала 11,7%.

По данным регулятора, ключевой вклад в увеличение долговой нагрузки внесли необеспеченные потребительские кредиты на фоне пандемии коронавируса и отсутствие роста доходов россиян.