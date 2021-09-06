В Рязани ФАС возбудила дело на "Магнит" и "Пятерочку" – за наценку 50-100% на овощи

Рязанское управление Федеральной антимонопольной службы России возбудило дело в отношении АО "Тандер" (торговая сеть "Магнит") и ООО "Агроторг" (торговая сеть "Пятерочка"). Антимонопольщики подозревают ритейлеров в "установлении монопольно высоких цен на картофель, лук, капусту и морковь".

Проверку УФАС провело еще в августе. Антимонопольщики считают, что "реализуя летом 2021 года товары плодовоовощной группы (картофель, лук, капуста, морковь), "Магнит" и "Пятёрочка" устанавливали существенную наценку к ценам закупки – свыше 50%, в ряде случаев наценка превышала 100%".

"При подтверждении нарушения антимонопольного законодательства компаниям грозят штрафы согласно ст. 14.31 КоАП РФ", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В середине августа Федеральная антимонопольная служба России объявила о проведении антикартельных проверок крупнейших торговых сетей: внеплановые выездные проверки провели в "Пятерочке", "Перекрестке", "Карусели", "Ленте" и "Магните".

"Проверки начаты по обращениям граждан о росте цен, а также с целью недопущения необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных товаров, - говорится в сообщении пресс-службы ФАС. - Предмет проверок - антиконкурентный сговор, следствием которого может являться рост и поддержание цен. В рамках проводимых проверок ФАС России произведет оценку ценообразования у крупнейших розничных сетей, а также изучит причины возможного необоснованного повышения цен".

Антимонопольщики напомнили, что выявленный антиконкурентный сговор грозит штрафом в размере до 15% от годовой выручки. "Оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает 4 трлн руб.", - напомнили в ФАС.