В мировой экономике нехватка микрочипов, автогиганты сокращают производство

У корпорации General Motors простаивают почти все сборочные заводы в Северной Америке из-за нехватки полупроводниковых микрочипов, поставляемых из-за рубежа. Об этом сообщает USA Today. Основная причина перебоев с поставками - режим пандемии.

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"COVID вызывает ограничения поставок в странах, производящих полупроводниковые чипы. Но я не могу сказать, связано ли это с заболеваемостью работников или просто правительства вводят ограничения на работу заводов", - сказал представитель General Motors Дэн Флорес.

Отмечается, что автомобильная отрасль испытывает глобальную нехватку микросхем с начала этого года. От этого пострадали все ведущие мировые автопроизводители. В сентябре крупнейший в мире производитель автомобилей Toyota сократит производство на 40%, также сократили производство Ford, Nissan, Daimler, BMW, Renault, Volkswagen.

Летом генеральный директор корпорации Intel Пэт Гелсингер заявил, что худшее из глобального кризиса производства микрочипов еще впереди. Он предвидит большие сложности в течение года или двух, прежде чем поставки вернутся в нормальное русло. Ситуацию усугубляют также большой спрос и плохие отношения между США и Китаем.

Аналитики J.P. Morgan отмечают, что объемы поставок полупроводников в настоящее время на 10-30% ниже уровня спроса, и прогнозируют, что потребуется минимум три-четыре квартала чтобы предложение догнало спрос, а затем еще один-два квартала на восстановление складских запасов, пишет "Фонд стратегической культуры".

Некоторые называют виновником кризиса экс-президента США Дональда Трампа, который развязал торговую войну против Китая с целью вернуть производство чипов в США.

Интересно, что в 1990 году в Америке производилось 37% чипов, а в 2020-м – всего 12%. Сейчас мировыми лидерами в производстве чипов являются тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company и южнокорейский Samsung. Первая занимает 54% рынка, вторая – 17%. В последние годы резко наращивать производство чипов стал Китай.